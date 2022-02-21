В ДНР заявили, что украинские диверсанты проникли в республику на юге

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Украинская диверсионная группа проникла на юге на территорию Донецкой народной республики (ДНР) с целью дальнейшего выхода к государственной границе с Россией.
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Об этом сообщили в понедельник в Министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР.
"Ориентировочно в 08:10 (совпадает с мск - прим. ТАСС) в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника", - приводит Донецкое агентство новостей сообщение ведомства.
По данным МГБ, украинские силовики попытались приблизиться к российской границе, но встретили сопротивление Народной милиции ДНР. Идет бой.