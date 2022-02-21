Китай введет санкции против американских компаний за поставки вооружений на Тайвань

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Китая приняло решение о введении санкций против американских компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin за поставки вооружений на Тайвань. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Для защиты суверенитета КНР и ее интересов в сфере безопасности правительство Китая в соответствии с законом о противодействии иностранным санкциям приняло решение принять контрмеры в отношении американских оборонных компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые на протяжении долгого времени принимали участие в поставках США вооружений китайскому Тайваню", - отметил он.