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Китай введет санкции против американских компаний за поставки вооружений на Тайвань

Под санкции подпали Raytheon Technologies и Lockheed Martin

ПЕКИН, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Китая приняло решение о введении санкций против американских компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin за поставки вооружений на Тайвань. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Для защиты суверенитета КНР и ее интересов в сфере безопасности правительство Китая в соответствии с законом о противодействии иностранным санкциям приняло решение принять контрмеры в отношении американских оборонных компаний Raytheon Technologies и Lockheed Martin, которые на протяжении долгого времени принимали участие в поставках США вооружений китайскому Тайваню", - отметил он.

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