В Минске заявили, что сроки возвращения войск РФ из Белоруссии зависят от действий Запада

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Подразделения российских войск вернутся с учений в Белоруссии в места постоянной дислокации, когда этом появится объективная необходимость. Об этом заявил в понедельник начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич на брифинге для военных атташе.

"Подразделения Вооруженных сил России возвратятся в свои пункты постоянной дислокации только тогда, когда в этом появится объективная необходимость и когда мы это сами определим. Это сугубо наше внутреннее дело", - отметил глава Генштаба.

Гулевич также подчеркнул, что сроки возвращения в РФ подразделений российских войск "в немалой степени будет зависеть также и от наших западных коллег". "Силы и средства, которые были размещены в Восточноевропейском регионе, в том числе вблизи Государственной границы Республики Беларусь, являются одним из факторов, влияющих на дальнейшее развитие ситуации", - пояснил начальник Генштаба ВС Белоруссии.

Гулевич заявил, что Белоруссия считает политику НАТО по расширению на Восток агрессивной и необоснованной, которая повышает вероятность вооруженного конфликта.

"Политика по расширению НАТО на Восток расценивается нами как агрессивная и ничем не обоснованная. Она не обеспечивает стабильность в Восточноевропейском регионе, а наоборот, повышает вероятность вооруженного конфликта", - отметил Гулевич.

Он сказал, что "Республика Беларусь вправе требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран - членов НАТО от границ Республики Беларусь и Союзного государства, и обеспечить контроль вывода войск мероприятиями верификации".