Welt: Евросоюз отклоняет требование Украины о проведении инструкторской миссии EUTM

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Европейский союз отклоняет требование Киева о развертывании независимой военной инструкторской миссии EUTM на Украине. Об этом в понедельник сообщила газета Die Welt.

По ее информации, вместо этого компетентные органы ЕС договорились в конце прошлой недели о проведении консультативной миссии в рамках Европейского фонда обеспечения мира, которая продлится один год, а затем будет пересмотрена. Данное решение означает, что в будущем военнослужащие ЕС не станут обучать украинских офицеров на местах теории и практике, как того уже на протяжении нескольких месяцев требуют Украина и многие страны Восточной Европы и Прибалтики, а будут проводить только общие военно-гражданские консультации по реформированию вооруженных сил, например с целью улучшения учебных программ.

Как пишет газета, еще в конце июля прошлого года министры иностранных дел и обороны Украины направили конфиденциальное письмо верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с просьбой о развертывании миссии военных инструкторов. Причина данного требования, как утверждает газета, заключалась в том, что Россия якобы уже весной сосредоточила на границе с Украиной значительную группу войск.

По данным издания, с тех пор Киев несколько раз повторял это требование как внутри страны, так и на международной арене. Однако во время заключительных переговоров Германия и Италия были против развертывания инструкторской миссии на Украине. Ожидается, что официально данное решение будет одобрено и объявлено в понедельник в ходе заседания министров иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.