Украина вновь обратилась ко всем партнерам с просьбой предоставить средства обороны

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Украина в очередной раз обратилась ко всем своим международным партнерам с просьбой пополнить резервы страны средствами обороны. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Коалиция реальной поддержки Украины увеличивается. Мы активно работаем над тем, чтобы пополнить резервы летального и оборонительного вооружения. Мы обратились ко всем странам, даже к тем, кто не хочет нам поставлять летальное оружие, с просьбой помочь быстро пополнить наши резервы средств защиты", - сообщил глава Минобороны.

Резников заявил, что политико-дипломатический путь решения ситуации вокруг его страны не исчерпан.

"Маневр политико-дипломатического решения для неразвязывания масштабной войны существует и остается", - заявил он в понедельник на брифинге.