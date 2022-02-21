В Казахстане заявили, что у Токаева нет счетов в швейцарском банке

НУР-СУЛТАН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не имеет счетов в швейцарском банке и не владеет зарубежной недвижимостью. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Токаев не имеет счетов в швейцарском банке, о которых стали писать некоторые СМИ. Президенту не принадлежат счета в зарубежных банках, офшорные компании, он не владеет зарубежной недвижимостью. Бывшая супруга Касым-Жомарта Кемелевича никогда не владела указанными в публикации счетами", - написал Уали в Facebook.

Он также прокомментировал информацию о сыне Токаеве - Тимуре. "Ему 38 лет, он занимается предпринимательством, никогда не работал на государственной службе", - отметил пресс-секретарь.

По словам Уали, эта фейковая информационная атака на главу государства преследует цель дискредитировать его. "Президент ведет энергичную работу по ограничению монополии в экономике и политике, осуществляет реформы, которые, возможно, кому-то не по нутру", - указал он.