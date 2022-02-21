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Пушилин заявил, что за последние сутки обстановка в ДНР стала критической

За последние сутки обстановка в ДНР стала критической - Пушилин.

Совет ЕС утвердил предложение ЕК выделить Украине кредиты на €1,2 млрд
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