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Кризис на Украине
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Оппозиция заявила, что Зеленский втянул Украину в военный психоз

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко призвал депутатов возложить на себя миссию по выполнению минских соглашений как единственный путь урегулирования ситуации в стране

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский втянул страну в военный психоз. С таким заявлением выступил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Юрий Бойко.

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"Зеленский реально втянул страну в военный психоз", - сказал он в понедельник на заседании руководителей фракций и групп Рады.

В этой связи Бойко призвал депутатов возложить на себя миссию по выполнению минских соглашений как единственный путь урегулирования ситуации в стране.

"В стране реальный военный психоз, когда люди выезжают из Киева, инвесторы выводят деньги, страна теряет огромные средства, чтобы сдерживать гривну, посольства дают команду выезжать из Украины своим гражданам и вывозят посольства", - сказал Бойко. За две недели, по его словам, Киев посетили около десяти лидеров иностранных государств. "Одному из них Зеленский говорит, что будем выполнять минские соглашения, на следующий день - что не будем выполнять минские соглашения. Необходимо иметь ему позицию и довести ее обществу", - добавил парламентарий.

Он подчеркнул, что минский протокол остановил массовые трагедии , сохранил много жизней. "Его реализация - единственный путь завершения войны, путь компромисса, по которому надо идти", - считает Бойко. По его словам, нет ни российского, ни украинского вариантов соглашений. "Есть единственный протокол, который подписали все стороны. Если Рада не может его выполнить, надо честно сказать", - отметил он.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности, согласованные в феврале 2015 года. Они предусматривают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине. Представители украинских властей регулярно делают заявления о готовности выполнять соглашения, однако на деле уже много лет игнорируют их. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против предоставления особого статуса Донбассу и всячески затягивает переговоры в контактной группе.

В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. В ДНР и ЛНР сообщают о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. В результате обострения в республиках погиб один военнослужащий и три мирных жителя, пять человек пострадали. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.

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