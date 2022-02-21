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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Ветераны войны в Карабахе перекрыли дорогу в ереванский аэропорт "Звартноц"

Они протестуют против процесса урегулирования отношений с Азербайджаном и Турцией

ЕРЕВАН, 21 февраля. /ТАСС/. Около 100 ветеранов военных действий в Нагорном Карабахе в понедельник в полдень перекрыли дорогу в ереванский аэропорт "Звартноц", протестуя против процесса урегулирования отношений с Азербайджаном и Турцией. Как показывают в режиме реального времени местные новостные порталы, на месте акции протеста наблюдается скопление машин, происходят стычки с полицией.

"Азербайджанские депутаты прибыли в Армению, открыли рейс с Турцией. А как же наши дети, которые погибли в Карабахе?" - заявляют участники акции.

В результате переговоров с полицией, движение машин частично восстановлено, однако ситуация остается напряженной.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Ереван готов нормализовать отношения с Баку и Анкарой.

Теги
АзербайджанАрменияТурцияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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