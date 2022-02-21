Более 250 человек эвакуируют из шахты в Донецке после остановки вентилятора из-за обстрела

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Более 250 человек эвакуируют из шахты имени Скочинского в Донецкой народной республике (ДНР) из-за остановки вентилятора главного проветривания после обстрела ВСУ подстанции, которая снабжает предприятие электричеством. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве угля и энергетики ДНР.

"В 12:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) произошла остановка вентилятора главного проветривания на шахте имени Скочинского, который как раз и дает проветривание всей шахты. Под землей было 266 человек, их оперативно выводят на поверхность, пострадавших нет. Работают горноспасатели", - приводит сообщение министерства Донецкое агентство новостей.

Сообщается, что к остановке оборудования привел обстрел электроподстанции, питающей угольное предприятие.