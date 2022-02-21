Киргизия предложила РФ открыть в республике филиал российского миграционного центра

БИШКЕК, 21 февраля. /ТАСС/. Киргизия предложила России открыть на территории Бишкека филиал многофункционального миграционного центра. Об этом заявил в понедельник во время заседания парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша (парламента) заместитель министра иностранных дел страны Азизбек Мадмаров.

"Направлено предложение российской стороне открыть представительство такого центра в Бишкеке", - сказал он.

По его словам, это существенно облегчит условия пребывания киргизских трудовых мигрантов на территории РФ. Замминистра признал, что находящиеся в России трудовые мигранты из Киргизии сталкиваются с большими проблемами, поскольку из-за больших очередей в центрах для мигрантов они не могут пройти медицинский осмотр.

"Мы также обратились к российской стороне с просьбой освободить наших граждан от ответственности в случае, если они не успеют пройти медицинское освидетельствование в установленный срок", - отметил Мадмаров.

Как он напомнил, с 29 декабря 2021 года иностранные граждане, въехавшие в Российскую Федерацию, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию.