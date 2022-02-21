Боррель считает сообщения о преступлениях против населения Донбасса фейками

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в понедельник в Twitter, что сообщения о многочисленных преступлениях против мирных жителей на Донбассе - это "ложные сюжеты", которые якобы "сфабрикованы как предлоги для вторжения на Украину".

"Российские государственные СМИ продолжают распространять ложные сюжеты о якобы совершенных зверствах против населения Донбасса. Кремль явно фабрикует предлоги, чтобы вторгнуться на Украину", написал Боррель.

При этом пресс-служба Борреля с 18 февраля игнорирует все запросы ТАСС с требованием прокомментировать эвакуацию мирных жителей Донбасса, вызванную интенсивными артиллерийскими обстрелами. Ни один европейский чиновник до настоящего момента не упомянул о самом факте эвакуации мирных жителей. На завершившейся в воскресенье Мюнхенской конференции по безопасности. большая часть которой была посвящена ситуации на Украине, лидеры ЕС и НАТО также обошли эвакуацию людей полным молчанием.