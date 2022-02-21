Большинство жителей Молдавии выразило недовольство действиями властей

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Молдавия развивается в неправильном направлении - так считают 71% участников опроса, который представил в понедельник Институт маркетинга и исследований IMAS.

"Участникам опроса был задан вопрос, в каком направлении развивается страна. По мнению 71% респондентов, власти выбрали совершенно неверный курс (для сравнения, в ноябре прошлого года так считали 66% опрошенных). Поддержали действия властей 23% опрошенных (28% ранее), еще 6% не смогли ответить (столько же и ранее)", - говорится в документе.

При этом 55% участников опроса заявили, что за последний год их жизнь ухудшилась, 31% не видят особых изменений в своем уровне жизни и только 13% заявили, что она стала лучше. Отвечая на вопрос о том, насколько совпали действия правительства с их ожиданиями, 62% респондентов заявили, что они разочарованы, 25% отметили, что ситуация в стране совпала с их ожиданиями, и только 2% считают, что правительство справилось лучше, чем они ожидали. При этом 11% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Опрос провели с 24 января по 14 февраля, в исследовании по репрезентативной выборке приняло участие 1123 человека из 79 населенных пунктов. Погрешность по словам организаторов составляет 3%.