В ДНР объявили режим ЧС из-за остановки подачи питьевой воды

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Донецкой народной республике (ДНР) из-за остановки подачи питьевой воды с поврежденной насосной станции Южно-Донбасского водовода. Об этом в понедельник сообщает Telegram-канал МЧС республики.

"В связи с интенсивными артиллерийскими обстрелами территории ДНР зафиксирован ряд нарушений нормальной работы систем жизнеобеспечения. Так, в связи с остановкой насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода и, как следствие, прекращением централизованного питьевого водоснабжения в республике объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня. Без воды остались более 21 тыс. жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов. Это котельные, больницы, детские сады и школы", - говорится в сообщении.

В этой связи МЧС организована круглосуточная работа межведомственного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации. "На данный момент обеспечен подвоз технической воды населению и трем котельным. Также проводятся работы по подключению системы водоснабжения к скважинам подземных вод, запланировано проведение ремонтных работ, - отмечается в сообщении. - Население пострадавших районов ДНР обеспечивается питьевой водой согласно графику".

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. В результате обострения в республиках погиб один военнослужащий и три мирных жителя, пять человек пострадали. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках началась всеобщая мобилизация.