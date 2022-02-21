Источник: Киев сам может быть заинтересован в признании ДНР и ЛНР Россией

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Руководство Украины пытается сыграть собственную игру в условиях военной истерии вокруг Донбасса и вынудить Россию к признанию ЛНР и ДНР, именно этим вызвано обострение ситуации в зоне конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал ТАСС на условиях анонимности дипломат в миссии одной из европейских стран в Брюсселе.

"Всесторонний анализ ситуации показывает, что интересы Киева и руководства ДНР и ЛНР в настоящий момент парадоксальным образом совпали - обе стороны хотят подтолкнуть Москву к признанию независимости Донбасса", - заявил он.

Руководству ЛНР и ДНР это даст "огромный козырь" - возможность "официально обратиться за военной помощью к России и поставить на своей территории российские базы, что гарантирует их территорию от военных ударов со стороны Украины".

"Киев не имеет ни политической воли, ни практических возможностей для выполнения минских соглашений, их выполнение станет политическим концом для президента страны. При этом у Киева нет иллюзий, что Донбасс потерян на очень длительный срок, возможно, безвозвратно. Военное или дипломатическое отторжение Донбасса Россией для руководства Украины становится решением этой проблемы. Более того, оно приносит существенные бонусы, поскольку решение РФ о признании независимости неподконтрольных правительству регионов, с последующим вводом туда войск можно представить как военное вторжение России на Украину с последующим введением масштабных западных санкций против России. Киев попытается представить это как свою победу на внутриполитической арене", - заявил он.

Дипломат также отметил, что, по оценкам брюссельских аналитиков, Киев не заинтересован в провоцировании "действительно широкомасштабного конфликта". "Подобный конфликт заставил бы Россию действительно в массовом порядке применить военную силу, и поставил бы под угрозу существование этой страны [Украины]. Контролируемое нагнетание напряженности, которое бы привело к признанию этих регионов для него предпочтительнее", - отметил дипломат.

В то же время, по его словам, в Брюсселе опасаются, что руководство ЛНР и ДНР может быть заинтересованно в максимальной эскалации конфликта, поскольку это нейтрализует "угрозу существованию этих республик, сохраняющуюся на протяжении более cеми лет, с момента их появления".

Истерия вокруг вторжения

С октября прошлого года западные СМИ и политические деятели нагнетают истерию вокруг якобы готовящегося военного вторжения России на Украину. С начала этого года отдельные издания начали публиковать даже даты начала вторжения, которое регулярно "переносится". Эта информационная кампания уже нанесла серьезный экономический ущерб Украине в результате беспрецедентного бегства западного капитала из этой страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал эту информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.