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Отношения России и НАТО

МИД ФРГ заявил, что в договорах с Россией не было обещано нерасширение НАТО на Восток

По словам представителя германского ведомства, "ни в Договоре "Два плюс четыре", ни в Основополагающем акте Россия - НАТО не было дано обещания России о нерасширении альянса на восток"

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что в основных договорах с Россией не давалось обещаний о нерасширении НАТО на Восток. Об этом он сообщил в понедельник на брифинге.

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"Хочу подчеркнуть, что ни в Договоре "Два плюс четыре", ни в Основополагающем акте Россия - НАТО не было дано обещания России о нерасширении НАТО на восток", - сказал он.

Ранее издание Spiegel со ссылкой на архивные документы, обнаруженные американским политологом, доцентом кафедры международных отношений Бостонского университета Джошуа Шифринсоном сообщил, что обещание о нерасширении якобы существовало.

По его информации, первоначально документ находился под грифом "секретно". В нем идет речь о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая прошла в Бонне 6 марта 1991 года.

"В ходе переговоров в формате "два плюс четыре" (переговоры с участием ГДР, ФРГ, Франции, СССР, Великобритании и США об урегулировании в отношении Германии - прим. ТАСС) мы ясно дали понять, что не будем расширять НАТО за пределы [реки] Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим [странам] членство в НАТО", - отметил, согласно документу, представитель ФРГ Юрген Хробог.

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