В Литве начались учения с партнерами по НАТО

ВИЛЬНЮС, 21 февраля. /ТАСС/. На западе Литвы начались учения бригадного уровня Stiprus grifonas с участием подразделений партнеров по НАТО. Об этом сообщило в понедельник командование армии этой балтийской республики.

"В учениях, которые продлятся до 9 марта, задействован личный состав мотопехотной бригады "Жемайтия", представители добровольческих военизированных структур, интегрированных в систему Минобороны, инженерный батальон имени Юозаса Виткуса, батальон ПВО, подразделение армии Великобритании, [размещенный в Литве] сводный батальон НАТО, ротационное подразделение армии США", - говорится в сообщении.

Всего в маневрах примут участие более 1,5 тысяч военнослужащих. Задачей военной тренировки, согласно сообщению командования, является отработка оборонительных и наступательных операций во взаимодействии с подразделениями союзников по НАТО, а также отражение гибридных угроз.

Учения пройдут на полигоне в Казлу Руде Мариямпольского района, который находится на удалении примерно 60 км от границы с Россией и на центральном полигоне в Пабраде, расположенном недалеко от границы с Белоруссией.