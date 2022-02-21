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Кризис на Украине

Власти Болгарии опровергли информацию о поставке гранатометов на Украину

В республиканской народной милиции ранее сообщили, что вооруженные силы Украины при обстреле ДНР использовали гранатометы болгарского производства

СОФИЯ, 21 февраля. /ТАСС/. Болгария не отправляла на Украину боевого оружия и продукции двойного назначения. Об этом в понедельник на брифинге заявила вице-премьер и министр экономики Корнелия Нинова.

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"После получения информации об использовании гранатометов болгарского производства на Украине была проведена полная проверка документов в межведомственной комиссии по экспортному контролю и нераспространению оружия, который имеет необходимые полномочия для продажи оружия. Могу заявить, что комиссия за последние годы не выдавала ни одного разрешения о передаче Украине вооружения, боеприпасов или продуктов двойного назначения", - заявила вице-премьер.

В воскресенье представители республиканской народной милиции заявили, что вооруженные силы Украины при обстреле Донецкой народной республики (ДНР) использовали гранатометы болгарского производства.

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БолгарияУкраинаКризис на Украине
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