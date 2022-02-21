Киев предложил формат переговоров из пяти членов СБ ООН, а также Украины, ФРГ и Турции

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил новый формат переговоров по эскалации в Донбассе, состоящий из пяти постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция), а также, Украины, Германии и Турции. Это предложение прозвучало во время выступления Кулебы в Брюсселе, сообщила в понедельник пресс-служба МИД.

"Мы считаем, что наиболее оптимальным форматом для ведения дискуссии о деэскалации и формировании новых гарантий безопасности является проведение саммита в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Украина, Германия и Турция", - сказал он.

По его словам, именно такой формат является оптимальным для обсуждения ситуации с безопасностью. "Безопасность Украины - это сейчас приоритет номер один. Мы используем каждую, малейшую дипломатическую возможность, чтобы ее гарантировать", - подчеркнул он и добавил, что из Брюсселя отбывает в Вашингтон, чтобы продолжить дипломатические усилия по "сдерживанию агрессивных намерений России против Украины".

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

На прошлой неделе ситуация на линии разграничения в Донбассе резко обострилась. Луганская и Донецкая народные республики (ДНР и ЛНР) сообщают о массированных обстрелах со стороны украинских вооруженных сил и подготовке ими наступления. В результате обострения в республиках погиб один военнослужащий и три мирных жителя, пять человек пострадали. 18 февраля было объявлено об эвакуации жителей ДНР и ЛНР в Россию, 19 февраля в республиках начали всеобщую мобилизацию.

Для переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в настоящее время существует "нормандский формат" (Германия, Россия, Украина, Франция). В феврале 2015 года в Минске по итогам переговоров лидеров "нормандской четверки" был подписан план мирного урегулирования конфликта - минские соглашения, которые до сих пор остаются нереализованными. Представители украинских властей регулярно делают заявления о готовности выполнять соглашения, однако на деле уже много лет игнорируют их, в частности Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР и выступает против предоставления особого статуса Донбассу. Всего состоялось пять встреч "нормандской четверки" на высшем уровне, последняя - 9 декабря 2019 года в Париже, решения которой также не выполняются Украиной.