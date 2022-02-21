Япония и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в области обороны

ТОКИО, 21 февраля. /ТАСС/. Министры обороны Японии и Польши Нобуо Киси и Мариуш Блащак в понедельник в ходе встречи в формате онлайн подписали меморандум о сотрудничестве в области обороны. Об этом сообщило японское оборонное ведомство.

"Оба министра приветствовали подписание меморандума о взаимопонимании, предусматривающего продвижение взаимодействия в области национальной безопасности и обороны и подтвердили, что это даст возможность для дальнейшего углубления сотрудничества и обменов между двумя странами", - отмечается в сообщении министерства.

Помимо этого министры обсудили несколько международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины и проблемы на белорусско-польской границе. Киси заявил своему коллеге, что Япония последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и выступает против силового изменения статус-кво. "Оба министра сошлись во мнении, что ситуация вокруг Украине является проблемой, касающейся всего международного сообщества, и ее нельзя игнорировать", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Кроме того, Киси и Блащак обменялись мнениями о положении дел в регионе Индийского и Тихого океанов, в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.