Италия рекомендует своим гражданам покинуть Украину

РИМ, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посольство республики в Киеве проводит эвакуацию части персонала и просит всех итальянцев, находящихся на Украине, покинуть страну. Об этом он заявил журналистам после встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе, которая, в частности, была посвящена ситуации на Украине.

"Наше посольство в Киеве пытается эвакуировать персонал и призывает всех итальянцев на Украине покинуть страну, но посольство остается открытым и работает, потому что мы хотим продемонстрировать нашу близость украинскому народу и верим в дипломатию", - приводит его слова агентство АНСА.