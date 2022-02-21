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Кризис на Украине
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Италия рекомендует своим гражданам покинуть Украину

Посольство в Киеве продолжает работать

РИМ, 21 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что посольство республики в Киеве проводит эвакуацию части персонала и просит всех итальянцев, находящихся на Украине, покинуть страну. Об этом он заявил журналистам после встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе, которая, в частности, была посвящена ситуации на Украине.

"Наше посольство в Киеве пытается эвакуировать персонал и призывает всех итальянцев на Украине покинуть страну, но посольство остается открытым и работает, потому что мы хотим продемонстрировать нашу близость украинскому народу и верим в дипломатию", - приводит его слова агентство АНСА.

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