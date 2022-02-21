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Кризис на Украине

Басурин поблагодарил руководство РФ и ДНР за своевременную эвакуацию жителей республики

Замначальника Народной милиции Донецкой народной республики ДНР отметил, что если бы вовремя не организовалась эвакуация, жертв было бы гораздо больше

ТАСС, 21 февраля. Замначальника Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин поблагодарил руководство России и ДНР за своевременно организованную эвакуацию для жителей Донецкой и Луганской республик, отметив критичность сложившейся в Донбассе ситуации.

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"Я хотел бы поблагодарить руководство и Российской Федерации, и наше за то, что было своевременно принято решение об эвакуации жителей", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Басурин отметил, что если бы вовремя не организовалась эвакуация, жертв было бы гораздо больше. "Ситуация не просто сложная, она реально критическая", - добавил он.

По словам Басурина, республики также готовы принять от России военную и финансовую помощь по разным направлениям. "Но самое главное на данный момент - это моральная [помощь]. Люди, живущие здесь, должны знать, что за спиной нас никто не предаст, что мы являемся друзьями, а друзья всегда протягивают друг другу руку помощи", - подчеркнул замглавы Народной милиции ДНР.

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