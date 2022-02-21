Басурин поблагодарил руководство РФ и ДНР за своевременную эвакуацию жителей республики

ТАСС, 21 февраля. Замначальника Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин поблагодарил руководство России и ДНР за своевременно организованную эвакуацию для жителей Донецкой и Луганской республик, отметив критичность сложившейся в Донбассе ситуации.

"Я хотел бы поблагодарить руководство и Российской Федерации, и наше за то, что было своевременно принято решение об эвакуации жителей", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Басурин отметил, что если бы вовремя не организовалась эвакуация, жертв было бы гораздо больше. "Ситуация не просто сложная, она реально критическая", - добавил он.

По словам Басурина, республики также готовы принять от России военную и финансовую помощь по разным направлениям. "Но самое главное на данный момент - это моральная [помощь]. Люди, живущие здесь, должны знать, что за спиной нас никто не предаст, что мы являемся друзьями, а друзья всегда протягивают друг другу руку помощи", - подчеркнул замглавы Народной милиции ДНР.