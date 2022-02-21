Более 50 партий и организаций Грузии обратились к Путину для встречи с руководством России

ТБИЛИСИ, 21 февраля. /ТАСС/. Не менее 53 политических партий и организаций обратились к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы он посодействовал проведению встреч с руководством Государственной думы и Совета Федерации для обсуждения вопросов сотрудничества. Соответствующее письмо опубликовала в понедельник лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили в Facebook.

"Осознавая, что Грузия без сотрудничества с Россией не справится ни с региональными, ни, тем более, с глобальными вызовами, мы стремимся к тесному сотрудничеству с Россией и хотели бы встретиться с руководством Государственной думы и Совета Федерации, дабы внести пусть малый, но посильный вклад в дело формирования эффективной системы региональной безопасности", - говорится в открытом письме, адресованном Путину.

В письме также речь идет о том, что Грузия предоставляет свою территорию для учений НАТО, что является прямым вызовом для России. "Мы с сожалением должны констатировать, что Грузия не является свободной страной, о чем свидетельствуют публичные заявления высших должностных лиц о том, что "позиция США является домашним заданием для властей Грузии". Очевидно, что власти Грузии, наперекор интересам страны, регулярно предоставляют собственную территорию для проведения учений НАТО, что является ничем иным, как прямым вызовом России", - сказано в документе.

Авторы письма также отмечают, что являются убежденными сторонниками построения новой системы международной безопасности, основанной на справедливости и взаимном уважении интересов сторон. Они считают, что Грузия и Украина должны объявить военный нейтралитет.

В 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения. Прямой диалог между двумя государствами поддерживают только спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе и член Совета Федерации Григорий Карасин.