СМИ: запущенный из Йемена заминированный беспилотник разбился на юге Саудовской Аравии

КАИР, 21 февраля. /ТАСС/. Начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который был запущен мятежниками-хуситами из йеменского движения "Ансар Аллах", разбился неподалеку от населенного пункта на юго-западе Саудовской Аравии. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

"Заминированный беспилотник упал рядом с деревней Эль-Маабудж в провинции Джизан. Никто не пострадал, разрушения отсутствуют. БПЛА был запущен из [подконтрольного хуситам] международного аэропорта города Сана с целью причинить ущерб гражданскому населению", - подчеркивается в тексте.

В альянсе также указали на то, что ответом на действия мятежников станет "проведение военной операции для нейтрализации арсеналов хуситов, используемых для акций, подобных сегодняшней".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

Хуситы систематически осуществляют атаки посредством баллистических ракет и заминированных беспилотников, главной целью которых остаются Саудовская Аравия и ее инфраструктура, в том числе нефтяная.