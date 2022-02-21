СМИ: глава ЦБ Ливана подозревается в незаконном присвоении $300 млн

БЕЙРУТ, 21 февраля. /ТАСС/. Управляющий Центробанком Ливана Риад Саляме подозревается в финансовых махинациях, в результате которых он и его брат Раджа присвоили $300 млн за последние 10 лет. Об этом сообщил в понедельник новостной портал El Nashra со ссылкой на предварительные результаты расследования, проведенного швейцарскими властями.

По его информации, Саляме взимал комиссионные за продажу государственных ценных бумаг коммерческим банкам, что не является нарушением. Большая часть этих средств поступила, однако, не в ЦБ Ливана, а на счет частной компании Forry, которой владеет его брат Раджа Саляме, и была потрачена на приобретение недвижимости за рубежом.

14 февраля прокурор Горного Ливана Гада Аун заявила телеканалу Al Jadeed, что выдала ордер на принудительный привод на допрос управляющего Центробанком, который подозревается в расхищении общественных фондов. По ее словам, она приняла такое решение после того, как Саляме трижды не явился на допрос в назначенное время.

Однако в защиту главы ЦБ Ливана выступили председатель парламента Набих Берри и премьер-министр Наджиб Микати, которые осудили распоряжение прокурора. Как заявил Берри, подобные действия могут негативно отразиться на переговорах правительства Ливана с Международным валютным фондом по поводу получения долгосрочного кредита.

Ранее Аун, ведущая следствие по делу о финансовых махинациях главы ЦБ Ливана, наложила арест на недвижимость, которой владеет Саляме в горном районе Метн, и распорядилась о конфискации приобретенных им автомобилей класса "люкс".

11 января прокурор передала ливанским органам безопасности распоряжение, в соответствии с которым главе Центробанка "запрещены поездки за пределы Ливана воздушным, морским и сухопутным путем".

Как отметила Аун, она пошла на такую меру после того, как появились "важные улики и доказательства в материалах предварительного расследования". Судебный иск против Саляме инициировали адвокаты из неправительственной организации "Народ хочет смены режима".

Финансовый коллапс

Агентство Bloomberg в марте прошлого года сообщало, что управляющему ЦБ Ливана грозят санкции США и Евросоюза, которые предусматривают замораживание банковских счетов и блокирование коммерческой деятельности за рубежом. Во Франции, Швейцарии и ряде других европейских стран проверяют данные о совершенных им переводах крупных сумм в зарубежные банки, Саляме подозревают в отмывании денег и незаконном обогащении.

Валютные резервы ЦБ Ливана за 2019-2020 годы уменьшились на 31 млрд долл., что привело к финансовому коллапсу. Участники массового протестного движения против коррупции в Ливане назвали 70-летнего Риада Саляме, который возглавляет Центробанк с 1993 года, главным виновником обвала национальной денежной единицы - ливанского фунта, который за последние два года обесценился на 90%.

Сам Саляме отрицает обвинения в свой адрес и считает, что его пытаются сделать "козлом отпущения". Он утверждает, что "сфабрикованное против него дело преследует цель создать у общественности впечатление, будто бы он присвоил себе все деньги Ливана".

Аудит Центробанка

В октябре прошлого года в соответствии с требованием Международного валютного фонда началась аудиторская проверка Центробанка Ливана, которую проводит базирующаяся в Нью-Йорке международная компания Alvarez and Marsal. Как считает президент республики Мишель Аун, "банковская проверка позволит установить виновников финансового и экономического коллапса, а также ответственных за хищение бюджетных средств". По его мнению, "только таким путем ливанское государство сможет вернуть доверие граждан и мировых финансовых кругов".

Глава государства пообещал, что "все те, кто растратил общественные фонды и предоставленные Ливану кредиты, будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание".

В понедельник в Бейруте проводится заседание парламента, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении ранее принятого решения о снятии секретности со счетов Центробанка.