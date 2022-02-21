Власти Катара и Ирана подписали несколько соглашений о развитии двусторонних отношений

КАИР, 21 февраля. /ТАСС/. Представители властей Катара и Ирана в присутствии катарского эмира шейха Тамима бен Хамада Аль Тани и иранского президента Эбрахим Раиси подписали в понедельник в Дохе несколько соглашений о развитии сотрудничества между двумя странами. Трансляцию церемонии в прямом эфире вел катарский телеканал Al Jazeera.

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян подписали ряд документов, касающихся, в частности, работы консульских отделов посольств и упрощения процедуры выдачи виз для подданных эмирата и иранских граждан.

Помимо этого, члены правительств обеих стран поставили подписи под соглашениями о развитии взаимодействия между Дохой и Тегераном в таких сферах, как экономика, энергетика (включая газовую отрасль), финансы, транспорт и туризм.

Совместная пресс-конференция

По окончании церемонии подписания документов эмир Катара и президент Ирана провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о состоявшейся между ними сегодня встрече.

"Мы провели с господином президентом переговоры, в ходе которых обсудили существенные вопросы, касающиеся двусторонних отношений и целый ряд областей, включая экономику, инвестиции, энергетику и туризм. Сегодня были подписаны несколько важных соглашений и меморандумов о взаимопонимании", - подчеркнул эмир, указав также на важность работы совместной экономической комиссии, последнее заседание которой прошло в ноябре 2020 года в иранском городе Исфахан, а ближайшее состоится в этом году в Дохе.

Кроме того, по словам главы эмирата, стороны обсудили ряд региональных и международных проблем, включая ситуацию в Палестине, Афганистане, Сирии, Йемене, а также ход переговоров в Вене по иранской ядерной программе между Тегераном и странами "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция). "Катар с большим вниманием следит за переговорами в Вене и убежден, что достижение нового документа будет служить безопасности региона и всего мира, а также удовлетворит интересам всех сторон в том, что касается мирного использования атома", - указал Аль Тани.

Вместе с тем эмир пригласил президента исламской республики на предстоящий в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года чемпионат мира по футболу, участие в котором уже обеспечила себе иранская сборная.

В свою очередь президент Ирана заявил, что Тегеран нацелен на расширение сотрудничества со всеми странами региона. "Этот визит открывает новую страницу в отношениях между Катаром и Ираном. Сегодня мы подтвердили, что диалог - это лучший способ разрешить разногласия и справиться с имеющимися у нас проблемами. Мы стремимся расширить рамки сотрудничества и отношений между нами и другими странами Персидского залива", - резюмировал политик.

Говоря о процессе переговоров по иранской ядерной программе, Раиси сообщил, что в настоящий момент для исламской республики является важным, чтобы "Вашингтон продемонстрировал готовность снять санкции" с Тегерана.

Исторический визит

Раиси прибыл в Доху в понедельник с двухдневным визитом для участия в Форуме стран - экспортеров газа (ФСЭГ), который проходит с 20 по 22 февраля. Как напоминает Al Jazeera, это первый визит президента Ирана в Катар за последние десять лет. Как ожидается, выступление иранского президента на ФСЭГ состоится во вторник.

Ранее иранские СМИ сообщали, что в программе визита Раиси запланированы, в частности, подписание четырех документов о сотрудничестве и обсуждение проекта строительства подводного туннеля, который соединит Иран и Катар.