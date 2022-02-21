На Украине иностранцы могут лишиться должностей в набсоветах госкомпаний

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Правительство Украины направило в Верховную раду законопроект, согласно которому все члены наблюдательных советов госкомпаний должны находиться по адресу предприятия и иметь возможность в случае необходимости прибыть на работу в течение 48 часов. Как сообщил в понедельник депутат Рады от партии "Голос" Ярослав Железняк, это нововведение может привести к потере иностранцами должностей в наблюдательных советах госкомпаний.

"Сегодня в профильный комитет [Рады] зашла правка [к закону о наблюдательных советах], которая дает возможность приструнить все набсоветы, еще и повыкидывать оттуда иностранцев", - написал он в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что кабмин "для предотвращения угроз безопасности" определяет, что все члены наблюдательных советов должны находиться "по адресу госпредприятия". Кроме того, "все члены набсовета должны [в случае необходимости] в течение 48 часов прибыть по месту нахождения предприятия". "Кто не прибыл, того увольняют, независимо от того, какой там контракт", - отметил Железняк.

Практически во всех наблюдательных советах украинских госпредприятий числятся иностранцы, получая миллионные зарплаты. В основном это представители МВФ и транснациональных корпораций. При этом многие из них длительное время находятся за пределами Украины.

Предполагается, что законопроект Рада рассмотрит во вторник, 22 февраля.