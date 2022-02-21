ЧС из-за отсутствия воды, диверсии и обстрелы. Ситуация в Донбассе возвращается в 2015 год

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Наиболее мощный удар украинских силовиков пришелся в понедельник на Донецкую народную республику (ДНР). Вооруженные силы Украины (ВСУ) забрасывали туда диверсантов, бомбили шахты, больницы и другие объекты инфраструктуры. Из-за прекращения подачи питьевой воды с поврежденной насосной станции Южно-Донбасского водовода в ДНР был объявлен режим ЧС.

Продолжение обстрелов ДНР и ЛНР и мобилизация. Как развивается ситуация в Донбассе

Глава ДНР Денис Пушилин признал, что обстановка в республике за последние сутки стала критической. По его словам, ВСУ выпустили по жилым кварталам более 1,7 тыс. мин и снарядов. Поэтому он призвал всех мужчин ДНР встать на защиту своих семей и отечества. Чуть ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.

В обеих республиках заявили, что количество обстрелов возросло в разы.

Удар по людям

В понедельник в сводках народных милиций ДНР и ЛНР все чаще стали появляться данные об обстрелах жилых домов, электроподстанций, насосных станций, магазинов и шахт. Из-за обстрелов была остановлена насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода. Без воды остались более 21 тыс. жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов, в том числе котельные, больницы, детские сады и школы.

В итоге власти республики были вынуждены объявить режим ЧС. Позже была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, которая подает воду по обе стороны линии соприкосновения.

Поступали также сообщения о том, что населенные пункты оставались без электричества. Так, огнем ВСУ была обесточена электрическая подстанция в поселке Старомихайловка на западе Донецка. Обстрелу подверглась и Центральная городская больница №14 в Донецке.

Под огонь попала шахта им. Скочинского, однако все 266 шахтеров, находившихся в горных выработках в момент обесточивания, были благополучно выведены на поверхность. На шахте "Лидиевка" в результате резких скачков напряжения остановился вентилятор главного проветривания и подъемная машина, людей также удалось спасти.

Диверсионная активность

Украинские силовики в последние дни активизировали и свою диверсионную деятельность в Донбассе. Попытка прорыва была зафиксирована накануне, а утром, как сообщили в Министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР, группа диверсантов проникла на юге на территорию республики с целью дальнейшего выхода к границе с Россией. В итоге завязался бой с Народной милицией.