ЧС из-за отсутствия воды, диверсии и обстрелы. Ситуация в Донбассе возвращается в 2015 год

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Наиболее мощный удар украинских силовиков пришелся в понедельник на Донецкую народную республику (ДНР). Вооруженные силы Украины (ВСУ) забрасывали туда диверсантов, бомбили шахты, больницы и другие объекты инфраструктуры. Из-за прекращения подачи питьевой воды с поврежденной насосной станции Южно-Донбасского водовода в ДНР был объявлен режим ЧС.
Глава ДНР Денис Пушилин признал, что обстановка в республике за последние сутки стала критической. По его словам, ВСУ выпустили по жилым кварталам более 1,7 тыс. мин и снарядов. Поэтому он призвал всех мужчин ДНР встать на защиту своих семей и отечества. Чуть ранее глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ о добровольной мобилизации мужчин старше 55 лет.
В обеих республиках заявили, что количество обстрелов возросло в разы.
Удар по людям
В понедельник в сводках народных милиций ДНР и ЛНР все чаще стали появляться данные об обстрелах жилых домов, электроподстанций, насосных станций, магазинов и шахт. Из-за обстрелов была остановлена насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода. Без воды остались более 21 тыс. жителей Докучаевска и Еленовки, свыше 50 социальных объектов, в том числе котельные, больницы, детские сады и школы.
В итоге власти республики были вынуждены объявить режим ЧС. Позже была остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, которая подает воду по обе стороны линии соприкосновения.
Поступали также сообщения о том, что населенные пункты оставались без электричества. Так, огнем ВСУ была обесточена электрическая подстанция в поселке Старомихайловка на западе Донецка. Обстрелу подверглась и Центральная городская больница №14 в Донецке.
Под огонь попала шахта им. Скочинского, однако все 266 шахтеров, находившихся в горных выработках в момент обесточивания, были благополучно выведены на поверхность. На шахте "Лидиевка" в результате резких скачков напряжения остановился вентилятор главного проветривания и подъемная машина, людей также удалось спасти.
Диверсионная активность
Украинские силовики в последние дни активизировали и свою диверсионную деятельность в Донбассе. Попытка прорыва была зафиксирована накануне, а утром, как сообщили в Министерстве госбезопасности (МГБ) ДНР, группа диверсантов проникла на юге на территорию республики с целью дальнейшего выхода к границе с Россией. В итоге завязался бой с Народной милицией.
Позже еще две группы проникли на территорию ДНР. Заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин сообщил, что утром начался массированный обстрел населенного пункта Коминтерново и именно тогда диверсанты попали в республику. "Задачей одной группы был подрыв ракетно-артиллерийских складов, он был осуществлен. Вторая диверсионная группа выдвинулась в направлении [населенного пункта] Новоазовское для дестабилизации ситуации, - сказал он. - Сотрудниками МГБ и МВД также совместно с военными сейчас проводятся поисковые мероприятия по нахождению и ликвидации этих двух групп".
Об активизации диверсантов говорил и Пушилин. Он напомнил, что именно они вывели из строя водонасосную станцию на днях, а попытки уничтожения нефтебазы в Еленовке и теракт на заводе "Стирол" в итоге были предотвращены.
Басурин обратил внимание и на большое количество боеприпасов, выпущенных со стороны ВСУ - около двух тысяч за последние двое суток. Такое, по его словам, наблюдалось до этого только в 2015 году.
В свою очередь в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что с 17 февраля ежедневное количество обстрелов республики киевскими силовиками выросло в восемь раз. Всего по территории ЛНР выпущено 1 773 единицы боеприпасов - 268 снарядов, 915 мин, 584 гранаты, 6 противотанковых управляемых ракет.
Переселенцы из Донбасса
Начавшаяся еще в пятницу эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию идет полным ходом. По данным МЧС России, уже 43 российских региона готовы принять у себя донбассцев. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, всего подготовлено почти 400 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью 42 тыс. человек.
На территории четырех регионов в ПВР размещено около 10 тыс. человек, в том числе более 4,5 тыс. детей. Продолжается работа двух городков жизнеобеспечения МЧС РФ на пунктах пропуска.
Планируется, что 21 поезд с жителями Донбасса направится сегодня в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую и другие области России.