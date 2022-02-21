В части районов Донецка могут сократить подачу воды на 20-25%

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Подача воды населению в нескольких районах Донецка может сократиться на 20-25% из-за остановки Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщило в понедельник МЧС Донецкой народной республики.

"Сегодня <...> поступила информация от диспетчера КП "Вода Донбасса" о том, что вследствие боевых действий повреждена высоковольтная линия электропередачи "Вл 110 кВ Макеевская - ДФС", в результате чего была обесточена Донецкая фильтровальная станция. Подача воды населению будет осуществляться от Верхнекальмиусской фильтровальной станции. Вследствие этого возможно сокращение водоснабжения на 20-25% в Кировском, Куйбышевском, Петровском и частично Киевском районах Донецка" - говорится в сообщении.

В свою очередь глава городской администрации Алексей Кулемзин сообщил, что ограничение подачи воды до 30% возможно в указанных районах, а также частично в Ленинском.

Ранее в понедельник в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что Донецкая фильтровальная станция обесточена, прекращена подача воды потребителям в результате обстрела со стороны украинских войск.

Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. Это прежде всего Донецк и Ясиноватая, поселки Васильевка и Спартак, находящиеся под контролем ДНР, а также Авдеевка, Красногоровка и поселок Верхнеторецкое, которые на данный момент заняты украинскими силовиками. Общее число потребителей превышает 400 тысяч человек. За время конфликта станция многократно оказывалась под обстрелами со стороны Украины, в результате чего ее работа останавливалась.

В воскресенье представительство ДНР в СЦКК сообщило о повреждении Васильевской насосной станции в результате обстрела украинской армией. Васильевка расположена примерно в 1,5 км от линии соприкосновения в Донбассе. В ней находится насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода - одного из ключевых объектов водоснабжения в Донбассе, питающего населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. В понедельник МЧС ДНР сообщило о введении режима ЧС из-за проблем с водоснабжением порядка 21 тыс. жителей из-за остановки подачи питьевой воды с поврежденной насосной станции Южно-Донбасского водовода.