Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик

МОСКВА/ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник обратился к России с просьбой признать республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство.

"От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство", - сказал он.

Пушилин также обратился с просьбой рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны. "Просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны", - сказал он.

Кроме того, Пушилин выразил благодарность президенту России за участливое отношение и помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) с 2014 года.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу вас принять мою искреннюю благодарность за ваше участливое отношение к судьбе жителей Донбасса и помощь, которая помогает нам выживать под натиском киевских властей с 2014 года", - сказал он.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник также попросил президента России Владимира Путина признать независимость республики.

"Уважаемый Владимир Владимирович! С целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тыс. из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики. Также прошу рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия 24".

С такой же просьбой к президенту России обратился затем председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошник.

"От имени Народного Совета Луганской народной республики, учитывая прежде всего интересы жителей республики, а также обращение главы ЛНР в связи с обострением обстановки на территории республики, мы обращаемся к вам и просим признать ЛНР в качестве суверенного и независимого государства", - сказал он.