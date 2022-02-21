Депутат Бундестага сказал, что обещание о нерасширении НАТО на восток было нарушено

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Обещание о нерасширении НАТО на восток, которое было дано в ходе переговоров о Договоре об окончательном урегулировании в отношении Германии, было нарушено. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Welt депутат Бундестага от Левой партии Грегор Гизи.

Он перечислил несколько факторов, которые, по его мнению, привели к текущему обострению в отношениях с РФ. "Во-первых, речь идет о том, что на протяжении долгого времени отрицалось: что в ходе переговоров о договоре "Два плюс четыре" было дано обещание не расширять НАТО на Восток", - сказал он. Политик отметил, что с тех пор было принято 14 государств в НАТО.

Таким образом Гизи сослался на недавнюю публикацию журнала Spiegel. Издание со ссылкой на архивные документы, обнаруженные американским политологом, доцентом кафедры международных отношений Бостонского университета Джошуа Шифринсоном сообщил, что устное обещание о нерасширении якобы существовало.

По его информации, первоначально документ находился под грифом "секретно". В нем идет речь о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая прошла в Бонне 6 марта 1991 года. "В ходе переговоров в формате "два плюс четыре" (переговоры с участием ГДР, ФРГ, Франции, СССР, Великобритании и США об урегулировании в отношении Германии - прим. ТАСС) мы ясно дали понять, что не будем расширять НАТО за пределы [реки] Эльбы. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим [странам] членство в НАТО", - отметил, согласно документу, представитель ФРГ Юрген Хробог.

Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер отметил, что такого обещания не закреплено ни в тексте Договора "Два плюс четыре", ни в Основополагающем акте Россия - НАТО. Давать оценку архивным документом он отказался, сказав, что это не входит в задачи кабинета министров.