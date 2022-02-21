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Кризис на Украине

ВСУ пять раз выстрелили из танка по Донецкому аэропорту

По данным представительства, украинские силовики с 15:50 до 16:25 обстреляли еще пять населенных пунктов

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Украинские силовики пять раз выстрелили из танка в направлении территории Донецкого аэропорта. Об этом сообщили в понедельник в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
 

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"Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ (Вооруженных сил Украины). <...> Произведено пять выстрелов из танка", - говорится в сообщении. В представительстве ДНР добавили, что в 18:20 (совпадает с мск) обстрелу подверглась территория Донецкого аэропорта.

По данным представительства, украинские силовики с 15:50 до 16:25 обстреляли еще пять населенных пунктов. Для обстрелов применялись стрелковое оружие и минометы калибра 82 мм и 120 мм. А по населенному пункту Куликово было выпущено 12 снарядов из артиллерийских орудий калибра 122 мм.

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УкраинаКризис на Украине
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