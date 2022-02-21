ЕС включил в черный список еще пять человек за организацию выборов в Госдуму в Крыму

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Евросоюз включил в черный список по России еще пять человек за организацию выборов в Госдуму РФ в Крыму. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС, в котором в понедельник опубликованы соответствующие нормативные акты.

"После организации Российской Федерацией так называемых выборов в Государственную Думу в незаконно аннексированной "Автономной Республике Крым" и городе Севастополе в сентябре 2021 года Совет считает, что пять физических лиц должны быть добавлены в список физических, юридических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры, за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - отмечается в нем.

В черный список попали депутаты Госдумы РФ Леонид Бабашов, Татьяна Лобач, Алексей Черняк, а также председатель Севастопольской избирательной комиссии Нина Фаустова и ее заместитель Александр Чмыхалов.

Послы 27 стран ЕС еще 9 февраля одобрили введение санкций против пяти россиян из-за выборов в Крыму.

Таким образом, на данный момент в черный список ЕС включены 182 гражданина России и Украины и 48 организаций, в первую очередь, органов власти и силовых структур провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Всем им запрещен въезд в страны ЕС, а активы и счета при их наличии в сообществе замораживаются.