Британия не намерена вводить санкции против РФ в одностороннем порядке

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Великобритания готова ввести новые санкции против России только в том случае, если РФ предпримет агрессивные действия в отношении Украины. Как сообщил в понедельник министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес, Лондон не собирается прибегать к превентивным ограничительным мерам, принятым в одностороннем порядке.

"Если бы мы ввели санкции сейчас в одностороннем порядке, а США и Евросоюз не стали бы их вводить, то я думаю, существовала бы опасность того, что президент [России Владимир] Путин прибег бы к принципу "разделяй и властвуй", - сказал Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента.

В то же время глава Минобороны Великобритании не исключает, что Лондон может ввести санкции против РФ в случае российских кибератак против Украины. "Мы будем иметь в виду этот вариант", - отметил он.

Россия не обладает властью над Донбассом, который является частью Украины, поэтому Великобритания не должна признавать независимость этого региона. Об этом заявил министр обороны.

"Последняя резолюция по Донбассу Госдумы, конечно, вызывает обеспокоенность, это предложение по поводу суверенного государства, у них (российских властей - прим. ТАСС) нет признанным международным правом власти [над Донбассом], и мы не должны признавать его", - сказал он.

Уоллес предупредил о риске санкций, если Россия совершит вторжение на территорию соседней страны. "Премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] ясно заявил, что пересеки [Россия украинскую] границу на один дюйм, это приведет к санкциям", - сказал Уоллес. "Одним сапогом, одним танком, одной машиной, мы воспримем никак иначе, кроме как вторжение", - продолжил свою мысль министр.

Госдума на заседании 15 февраля большинством голосов поддержала постановление, согласно которому предложенный фракцией КПРФ проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о признании Донецкой и Луганской народных республик будет направлен сразу главе государства.