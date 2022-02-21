Глава правительства ДНР назвал геноцидом происходящее в Донбассе

"Территория, именуемая Украиной, продолжает демонстрировать свою ненависть ко всему русскому, наносит артиллерийские удары по объектам жизнеобеспечения, <...> это и есть геноцид, самый настоящий геноцид русского народа, но за это всем им придется ответить, этой кучке политических ничтожеств, которые бандеровским террором всех нормальных людей угнетают на временно оккупируемых территориях", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

"Русские своих не бросают, и мы вам вернем право говорить на языке ваших предков, уважительно относиться к проживающим рядом и разговаривающим на других языках, исповедовать ту веру, которую исповедовали ваши предки, и жить с нашими традиционными русскими ценностями - ценностями, в первую очередь, семьи, которую пытаются разрушить наши недруги", - подчеркнул Ананченко.