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Кризис на Украине

Глава правительства ДНР назвал геноцидом происходящее в Донбассе

Украина продолжает демонстрировать свою ненависть ко всему русскому, наносит артиллерийские удары по объектам жизнеобеспечения, отметил Александр Ананченко

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ананченко назвал происходящее в Донбассе геноцидом русского народа, за который придется ответить.

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"Территория, именуемая Украиной, продолжает демонстрировать свою ненависть ко всему русскому, наносит артиллерийские удары по объектам жизнеобеспечения, <...> это и есть геноцид, самый настоящий геноцид русского народа, но за это всем им придется ответить, этой кучке политических ничтожеств, которые бандеровским террором всех нормальных людей угнетают на временно оккупируемых территориях", - сказал он в понедельник в эфире телеканала "Россия-24".

"Русские своих не бросают, и мы вам вернем право говорить на языке ваших предков, уважительно относиться к проживающим рядом и разговаривающим на других языках, исповедовать ту веру, которую исповедовали ваши предки, и жить с нашими традиционными русскими ценностями - ценностями, в первую очередь, семьи, которую пытаются разрушить наши недруги", - подчеркнул Ананченко.

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УкраинаКризис на Украине
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