МИД Эстонии призвал ввести санкции против РФ в случае признания ДНР и ЛНР

ТАЛЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. МИД Эстонии призвал в понедельник ЕС ввести санкции против России, если она признает ДНР и ЛНР.

"Если Россия примет решение о признании так называемых Донецкой и Луганской народных республик, это станет грубым нарушением международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины, - сообщило ведомство в Twitter. - ЕС должен немедленно ввести строгие санкции. Призываем Россию к деэскалации!"

В понедельник главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость республик. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что палата также просит российского лидера рассмотреть ее обращение о признании независимости ДНР и ЛНР и принять положительное решение.