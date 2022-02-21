Офис Зеленского заявил, что сигнал о членстве Украины в ЕС стал бы гарантией безопасности

КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Сигнал Брюсселя о возможности приема Украины в состав Европейского союза (ЕС) в ближайшем будущем стал бы политической гарантией ее безопасности. Такое мнение выразил заместитель руководителя офиса президента страны Игорь Жовква.

"Признание Евросоюзом уже сегодня возможности обретения Украиной членства в ЕС в обозримом будущем стало бы той политической гарантией безопасности от Евросоюза, которую ожидают граждане Украины", - приводит его слова в понедельник пресс-служба офиса украинского лидера.

Жовква напомнил, что 19 февраля Болгария стала восьмой страной, подписавшей декларацию о европейской перспективе Украины. "В ближайшее время будет заключено еще несколько таких документов, поэтому имеем все основания ожидать дальнейшего расширения круга сторонников европейской перспективы Украины", - сказал замглавы офиса Зеленского.

Аналогичную декларацию подписали Словения, Хорватия, Польша, Словакия, Латвия, Литва и Эстония. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 20 февраля призвал страны Запада дать четкий сигнал о том, что страна будет членом ЕС.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки к Конституции Украины, закрепляющие стратегический курс страны на вступление в ЕС и НАТО.