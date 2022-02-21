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Кризис на Украине

NBC: Байден проводит встречу со своей командой по нацбезопасности

По данным телеканала, во встрече участвуют госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в понедельник проводит встречу с членами своей команды по национальной безопасности. Об этом сообщил представитель Белого дома. Его слова приводит телеканал NBC.

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"Президент Байден сегодня встречается со своей командой по национальной безопасности и регулярно получает информацию о последних событиях, связанных с Россией и Украиной", - говорится в сообщении телеканала. По его данным, во встрече участвуют среди прочего госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли. NBC не поясняет, в связи с чем была созвана встреча.

В Белом доме пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить проведение встречи. В понедельник в США отмечается федеральный праздник - День президентов, правительство не работает.

В воскресенье Байден обсудил ситуацию на Украине с членами Совета национальной безопасности Белого дома.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), однако глава государства пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.

В понедельник главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость республик. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что палата также просит российского лидера рассмотреть ее обращение о признании независимости ДНР и ЛНР и принять положительное решение.

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Молния
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