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Кризис на Украине
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Канада пообещала ответить на возможное признание независимости ЛНР и ДНР

По словам канадского премьера Джастина Трюдо, Оттава не признает "любые попытки признания независимости или автономности отдельных оккупированных сепаратистами регионов Восточной Украины"

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Канада и ее союзники решительно ответят на любые попытки РФ "нарушить территориальную целостность" Украины, в том числе через признание независимости ее регионов. Об этом в понедельник заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

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"Мы будем выступать за полную территориальную целостность Украины и не признаем любые попытки признания независимости или автономности отдельных оккупированных сепаратистами регионов Восточной Украины", - сказал он. Трюдо добавил, что Канада, США и Евросоюз "ответят решительно и твердо" в случае любых попыток нарушения территориальной целостности Украины со стороны РФ. Подробностей такого возможного ответа он не привел.

Ранее в понедельник главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

Путин в понедельник выслушал членов Совбеза России, которые высказались за признание независимости ДНР и ЛНР, однако глава государства пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято в этот же день.

Теги
УкраинаКанадаРоссияКризис на УкраинеТрюдо, Джастин
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