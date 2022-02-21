Канада пообещала ответить на возможное признание независимости ЛНР и ДНР

ОТТАВА, 21 февраля. /ТАСС/. Канада и ее союзники решительно ответят на любые попытки РФ "нарушить территориальную целостность" Украины, в том числе через признание независимости ее регионов. Об этом в понедельник заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы будем выступать за полную территориальную целостность Украины и не признаем любые попытки признания независимости или автономности отдельных оккупированных сепаратистами регионов Восточной Украины", - сказал он. Трюдо добавил, что Канада, США и Евросоюз "ответят решительно и твердо" в случае любых попыток нарушения территориальной целостности Украины со стороны РФ. Подробностей такого возможного ответа он не привел.

Ранее в понедельник главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик.

Путин в понедельник выслушал членов Совбеза России, которые высказались за признание независимости ДНР и ЛНР, однако глава государства пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято в этот же день.