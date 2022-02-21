Шольц осудил планы признания Россией ДНР и ЛНР

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил в понедельник официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

"В центре разговора была ситуация на Украине и вокруг нее, наращивание российских войск на российско-украинской и белорусско-украинской границах. Кроме того, президент Путин проинформировал о сегодняшнем заседании российского Совета безопасности", - говорится в сообщении.

"Канцлер Шольц осудил планы России по признанию независимыми государствами так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Такой шаг стал бы явным противоречием Минским соглашениям по урегулированию конфликта и односторонним нарушением договоренностей со стороны России", - отметил Хебештрайт.

В ходе разговора канцлер призвал президента РФ к немедленной деэскалации и отводу сил от границы с Украиной", - говорится в релизе. Шольц указал на необходимость соблюдения режима прекращения огня. "Россия несет особую ответственность за это", - заявил Хебештрайт. Шольц в настоящее время проводит консультации с партнерами, в том числе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

Возможное признание ДНР и ЛНР

В понедельник главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость республик. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что палата также просит российского лидера рассмотреть ее обращение о признании независимости ДНР и ЛНР и принять положительное решение.

Владимир Путин в понедельник выслушал членов Совбеза, которые высказались за признание независимости ЛНР и ДНР, однако глава государства пока не объявил окончательного решения, пообещав, что оно будет принято сегодня.