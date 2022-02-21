Генсек ООН обеспокоен применением тяжелых вооружений на Украине

ООН, 21 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН серьезно обеспокоен применением тяжелых вооружений на линии соприкосновения на востоке Украины и жертвами среди мирных жителей, призывает к решению проблем посредством диалога. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь серьезно обеспокоен последними сообщениями все возрастающим числом нарушений режима прекращения огня, в том числе с использованием тяжелых вооружений на линии соприкосновения на востоке Украины. В частности, мы обеспокоены жертвами среди гражданского населения <...>. Мы подчеркиваем наш призыв к немедленному прекращению насилия, максимальной сдержанности <...>. Все проблемы должны решаться посредством диалога", - сказал он.

Также ООН полностью поддерживает территориальную целостность Украины. "Наша позиция заключается в том, что ООН полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее международно признанных границ", - заявил он. По словам представителя генсека, ООН призывает "все вовлеченные стороны воздержаться от односторонних шагов или действий, которые нарушали бы территориальную целостность Украины и подрывали выполнение минских соглашений".

ООН разрешила некоторым сотрудникам с семьями покинуть Украину. "Мы привержены работе на Украине, но с учетом развития обстановки разрешили некоторым сотрудникам, не выполняющим жизненно важные функции, вместе с семьями покинуть страну. Но им на смену прибудут другие", - сказал он.

Дюжаррик подчеркнул, что общая численность сотрудников миссии на Украине не изменится.

Он также сообщил, что Гутерриш пока не планирует контактом с Лавровым и Кулебой.