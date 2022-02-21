Брюссель предложит Совету ЕС ввести санкции против России в случае признания ЛНР и ДНР

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Брюссель предложит Совету ЕС ввести санкции против России в случае признания Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

По его словам, Евросоюз призывает власти России не признавать независимость ДНР и ЛНР. "Одновременно с обсуждение ситуации на Украине мы следили за обсуждением в Совете безопасности России с большой обеспокоенностью. Мы понимаем, что финальное решение еще не принято. Мы призываем президента [РФ Владимира] Путина соблюдать международное право и минские соглашения и не признавать Луганскую и Донецкую области", - сказал он.

По его словам, страны ЕС "единым фронтом" отреагируют на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. В случае признания Москвой ЛНР и ДНР вопрос о саммите России, США и Франции уже не будет обсуждаться, сказал он. Глава дипломатии ЕС отметил, что "новые обстоятельства" могут не позволить главам МИД ЕС провести неформальную встречу в Киеве.

Боррель также заявил, что главы МИД стран Евросоюза осудили обстрелы и "провокации" со стороны ДНР и ЛНР и якобы имеющее место создание Россией предлогов для военного вторжения на Украину. "Мы осудили наращивание российских сил у границ Украины, провокации и обстрелы сепаратистов, которых поддерживает Россия, а также действия и информационные манипуляции, направленные на создание предлога для военной эскалации на Украине", - сказал он.

ЕС окажет Украине помощь в подготовке ее армии и в борьбе с кибератаками. "Мы решили оказать поддержку украинской армии в виде помощи в военной подготовке <…>. Мы также усилим нашу поддержку, направленную на борьбу с кибератаками и дезинформацией. Будет отправлена группа экспертов для помощи Украине в борьбе с кибератаками", - отметил Боррель.

Он добавил, что все посольства стран ЕС, кроме одного, остаются в Киеве и продолжают работать.

ЕС предупредил Белоруссию, что она "потеряет суверенитет", если ее территория будет использована для вторжения на Украину. По слоам Борреля, ЕС введет санкции против Минска, если гипотетическая российская военная агрессия последует с территории Белоруссии.