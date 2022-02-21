Посольство Израиля на Украине переедет из Киева во Львов

ТАСС, 21 февраля. Израиль принял решение перевести дипломатов из своего посольства на Украине из Киева во Львов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице в Twitter внешнеполитического ведомства еврейского государства в понедельник.

"После оценки в МИД [Израиля] ситуации [вокруг Украины], а также после консультаций с различными международными лицами министр иностранных дел Яир Лапид принял решение дать указание сотрудникам посольства Израиля в Киеве переехать в консульские учреждения <...> в городе Львов на западе Украины", - говорится в сообщении.

"МИД [Израиля] готов к любому развитию событий, включая возможность наземного выезда [своих дипломатов с Украины]", - подчеркнули в ведомстве.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.