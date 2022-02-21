В Елисейском дворце собрался совет по вопросам обороны Франции из-за ситуации на Украине

ПАРИЖ, 21 февраля. /ТАСС/. Заседание совета по вопросам обороны и национальной безопасности Франции проходит в настоящий момент в узком составе в Елисейском дворце. Как сообщил источник в администрации французского лидера Эмманюэля Макрона, главной темой совещания стала ситуация на Украине.

"Президент Макрон созвал вечером заседание совета по вопросам обороны, чтобы обсудить ситуацию на Украине", - указали в Елисейском дворце. Здесь также отметили, что французский лидер в понедельник вечером провел серию телефонных переговоров, в том числе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание этих бесед не раскрывается.

В администрации также сообщили, что французский лидер в понедельник вечером провел серию телефонных переговоров, в том числе с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание этих бесед не раскрывается. Соответствующий запрос ТАСС в Елисейском дворце оставили без ответа.

Ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с Макроном и Шольцем. В контактах с ними российский лидер сообщил, что "в ближайшее время имеет в виду подписать" указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.