МИД Литвы: признание ДНР и ЛНР противоречит международному праву и уставу ООН

ВИЛЬНЮС, 21 февраля. /ТАСС/. Литва считает, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стало бы несоблюдением норм международного права и устава ООН. Об этом написал в понедельник министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в Twitter.

По его мнению, признание ДНР и ЛНР будет "доказательством полного презрения к международному праву и уставу ООН". Глава МИД Литвы также утверждал, что Россия, признав ДНР и ЛНР, поведет себя как "государство вне международных правил и цивилизованных норм".

Путин провел в понедельник заседание Совета безопасности России, члены которого высказались за признание независимости ЛНР и ДНР. Президент РФ пока не объявил окончательного решения. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин уже провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В контактах с ними российский лидер сообщил, что "в ближайшее время имеет в виду подписать" указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Это происходит на фоне резкого обострения напряженности на Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение на Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину.