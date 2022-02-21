Премьер Эстонии сообщила, что обсудит с лидерами ЕС решение РФ по ДНР и ЛНР

ТАЛЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала ввести санкции против России, если та признает Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), а также сообщила, что обсудит этот вопрос с лидерами Евросоюза.

"За признанием Российской Федерацией так называемых Донецкой и Луганской [народных] республик должны последовать жесткие санкции со стороны Европейского союза", - говорится в комментарии Каллас, который передало в понедельник Коммуникационное бюро правительства Эстонии.

"Признание так называемых народных республик было бы агрессивной атакой против независимости и территориальной целостности Украины, - утверждается в тексте. - Оно должно подвергнуться недвусмысленному международному осуждению и требует реакции. Я собираюсь пообщаться на эту тему с лидерами Европы".

В понедельник главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик. Путин провел в понедельник заседание Совета безопасности России, члены которого высказались за признание независимости ЛНР и ДНР. Президент РФ пока не объявил окончательного решения. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин уже провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В контактах с ними российский лидер сообщил, что "в ближайшее время имеет в виду подписать" указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Это происходит на фоне резкого усиления напряженности в Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения.