Глава МИД Испании заявил, что никто в ЕС не хочет войны

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Государства - члены Евросоюза (ЕС) не хотят, чтобы ситуация вокруг Украины переросла в войну. Об этом заявил в понедельник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Новости, которые поступили вечером из Москвы, продлили дискуссии [на заседании]", - отметил министр, имея в виду то, что Россия рассматривает возможность признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). "Мы поделились информацией, <...> мы сожалеем и отрицаем [такую возможность]", - сказал Альбарес.

По его версии, речь идет о кризисе, в "котором только Россия может провести деэскалацию". "Мы призвали к деэскалации, чтобы избежать войны, которой никто в ЕС не хочет", - заверил глава МИД Испании, добавив, что ЕС готов к тому, "чтобы ответить на любую агрессию со стороны России". "Войны можно избежать", - уточнил он.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.