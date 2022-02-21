Премьер Греции созовет 22 февраля совет нацбезопасности в связи с ситуацией на Украине

АФИНЫ, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис созывает во вторник Правительственный совет национальной безопасности (КИСЕА) в связи с ситуацией на Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой премьера.

"Завтра в 9:30 (10:30 мск) пройдет внеочередное заседание Правительственного совета национальной безопасности под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса с участием также министра охраны окружающей среды и энергетики Костаса Скрекаса", - говорится в кратком сообщении.

14 февраля представители правительства Греции и местных энергетических компаний уже обсуждали сценарии поставки природного газа в страну в случае ухудшения ситуации на Украине. По словам газеты "Прото тема", в качестве наихудшего сценария тогда рассматривалось полное прекращение поставок российского газа в страну, что, по оценкам греческого правительства, вызовет дефицит предложения от 10% до 20%. В этом случае пробел придется восполнять за счет поставок СПГ со станции сжиженного природного газа под Афинами и азербайджанского газа, поступающего в Грецию по Трансадриатическому газопроводу (TAP), отмечало издание, добавляя, что правительство и участники рынка также ищут альтернативные источники энергоносителей в других странах, например, в Египте.

О признании ЛНР и ДНР

Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник заседание Совета безопасности России, члены которого высказались за признание независимости ЛНР и ДНР. Президент РФ пока не объявил окончательного решения. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин уже провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В контактах с ними российский лидер сообщил, что "в ближайшее время имеет в виду подписать" указ о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Это происходит на фоне резкого обострения напряженности на Донбассе, массированных артиллерийских обстрелов и эвакуации гражданского населения. Обострение на Донбассе началось после продолжительной истерии в западных СМИ о якобы предстоящем "российском военном вторжении" на Украину.