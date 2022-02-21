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Джонсон заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР нарушает международное право

ЛОНДОН, 21 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в понедельник с утверждением, что признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны России является нарушением международного права.

"Это очевидное нарушение международного права, вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это отказ от минского процесса и минских соглашений. Думаю, что это дурное предзнаменование и очень мрачный сигнал", - сказал он на пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом.

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