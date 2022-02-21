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Признание суверенитета ДНР и ЛНР

Источник: ЕС никогда не согласится с решением России о признании независимости ДНР и ЛНР

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Евросоюз никогда не согласится с решением России признать независимость республик Донбасса, незамедлительно начнет принимать меры противодействия. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, комментируя озвученное президентом России решение о признании независимости Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР).

"Европа (имеются в виду страны, входящие в Евросоюз - прим. ТАСС) никогда не признает это решение России. Страны - члены [ЕС] немедленно начнут консультации с партнерами о мерах противодействия", - сказал он.

ЕС обсуждает проведение экстренного саммита сообщества для выработки реакции на решение РФ о признании ЛНР и ДНР.

Теги
Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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